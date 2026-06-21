Кепка с флагом стала поводом для драки в переполненном автобусе

В челябинском автобусе маршрута № 483 разгорелась потасовка. Как пишет 74.RU , причиной конфликта стала кепка с российским флагом — она не понравилась одному из пассажиров. Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство, и все это — на глазах у других пассажиров, включая детей.

Субботний вечер в челябинском автобусе превратился в неприятную сцену, которая попала на видео. Очевидец рассказал 74.RU, что инцидент случился около пяти часов вечера в автобусе № 483, следующем по маршруту «Старокамышинск — Челябинск, Парк Гагарина». Между двумя мужчинами сперва началась словесная перепалка, а затем один из них перешел к физической агрессии.

Судя по словам свидетеля, искрой для конфликта стала кепка пострадавшего с изображением российского триколора. Нападавший заявил, что тот «не имеет права» носить такой головной убор. При этом агрессор находился в автобусе вместе со своей спутницей и тремя маленькими детьми, но, несмотря на присутствие в салоне большого количества пассажиров — в том числе несовершеннолетних и пожилых людей, — это его не остановило.

Пострадавший, по информации очевидца, обращаться в полицию не стал. В правоохранительных органах также подтвердили, что заявлений от участников или свидетелей происшествия к ним не поступало. При этом в полиции напомнили: любой, кто стал свидетелем подобного инцидента, может обратиться за защитой своих прав.