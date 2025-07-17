В «Локомотиве» рассказали о попытках переманить Батракова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о попытках других клубов перекупить полузащитника Алексея Батракова.

В минувшем сезоне Батраков был признан лучшим молодым игроком России, а в день его 20-летия, 9 июня, «Локомотив» подписал с футболистом новый контракт.

По словам Нагорных, до этого момента и зарубежные, и российские клубы (причем не «Зенит») пытались переманить игрока.

Нагорных заявил, что в этом сезоне «Локомотив» не отпустит игрока ни за какие деньги.

В сезоне 2024/25 Батраков провел за «Локо» 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 10 передач. Также футболист дебютировал в сборной России, в первом же матче отметившись голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €12 млн.

Ранее бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, как полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин пробивался в основу армейского клуба.