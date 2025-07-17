Бывший спортивный директор ЦСКА рассказал, как Головин пробивался в основу клуба
Андрей Мовсесьян рассказал, за счет чего Головин пробился в основу ЦСКА
Фото: [сборная России по футболу]
Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян в интервью Sport24 рассказал о первых годах карьеры полузащитника сборной России Александра Головина в армейском клубе.
По его словам, Головин уже в юном возрасте мог закрывать несколько позиций и всегда действовал понятно и надежно.
«В отличие от других молодых, он невосприимчив к подколкам и пихачу. Отскакивало все от Саши, не задерживалось в голове. Благодаря этому Головин остался самим собой. Всех остальных приходилось настраивать», — рассказал Мовсесьян о еще одном важном качестве футболиста.
Головин играл за основу ЦСКА с 2015 по 2018 год. В июле 2018-го полузащитник перешел в «Монако», за который выступает до сих пор. ЦСКА получил за футболиста компенсацию в размере €30 млн.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о подписании тренером Леонидом Слуцким нового контракта с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа».