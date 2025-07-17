Бывший спортивный директор ЦСКА рассказал, как Головин пробивался в основу клуба

По его словам, Головин уже в юном возрасте мог закрывать несколько позиций и всегда действовал понятно и надежно.

«В отличие от других молодых, он невосприимчив к подколкам и пихачу. Отскакивало все от Саши, не задерживалось в голове. Благодаря этому Головин остался самим собой. Всех остальных приходилось настраивать», — рассказал Мовсесьян о еще одном важном качестве футболиста.

Головин играл за основу ЦСКА с 2015 по 2018 год. В июле 2018-го полузащитник перешел в «Монако», за который выступает до сих пор. ЦСКА получил за футболиста компенсацию в размере €30 млн.

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