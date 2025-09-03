В Махачкале анонсировали переход защитника Пальцева в «Краснодар»
Гендиректор «Динамо» Газизов: Пальцев в любой момент может перейти в «Краснодар»
Фото: [ФК «Динамо» (Махачкала)]
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал Sport24 о высокой вероятности трансфера защитника команды Валентина Пальцева в «Краснодар».
По словам функционера, на 100% еще не все решено, но переход может состояться в любой ближайший день.
Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в €2,5 млн. Пальцев дважды сыграл за сборную России. В нынешнем сезоне в его активе 10 матчей в РПЛ и Кубке России с одним забитым мячом.
Ранее сообщалось, что в приобретении Пальцева был заинтересован «Спартак». Но, как рассказывал Газизов, столичный клуб непрофессионально подошел к трансферу.