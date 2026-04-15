В Минске опровергли новость об увольнении Квартальнова по ходу плей-офф

«Динамо» уступает в серии «Ак Барсу» со счетом 0-3, четвертый матч пройдет в Казани 15 апреля. Накануне информацию об увольнении Квартальнова опубликовал телеграм-канал «Хоккейные сливки», а затем перепостили некоторые СМИ.

«Команда и тренерский штаб в полном составе готовятся к игре с «Ак Барсом». Рекомендуем Вам читать информацию в надежных источниках, а блогерам — не отвлекать нашего главного тренера от подготовки к матчу!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Минское «Динамо» мощно провело регулярный чемпионат, заняв второе место в Западной конференции и став второй по результативности командой всей КХЛ. В первом раунде клуб из Белоруссии сокрушил московских одноклубников в четырех матчах.

Ранее стал известен первый полуфиналист Кубка Гагарина. Действующий обладатель трофея «Локомотив» в четырех матчах обыграл «Салават Юлаев».