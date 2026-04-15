Новый завод по производству трансформаторных подстанций построят в Подмосковье

Новый завод по производству комплектных трансформаторных подстанций и вводных распределительных устройств построят в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует в Рузе компания «Энерготех». Предприятие возведут на участке, который был выделен на льготных условиях. В запуск инвестируют 55 млн рублей.

Завершить строительные работы и запустить завод планируется в 2027 году. Проектная мощность производства составит до 150 единиц продукции в год. Здесь будет создано более 20 новых рабочих мест.

