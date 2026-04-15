Тренер «Салавата» назвал сильные стороны «Локомотива» после вылета из плей-офф

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Виктор Козлов высказался о поражении от «Локомотива» во втором раунде Кубка Гагарина. Уфимцы уступили в четвертом матче серии на своем льду со счетом 0:4.

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» победил во всех четырех матчах, причем в трех из них он оставил свои ворота в неприкосновенности.

«Мы понимали, против какой команды играем. Чувствовалось, что «Локомотив» играет с запасом — это сильная, сбалансированная команда, которая выигрывает много единоборств», — сказал Козлов.

Специалист отметил, что «Локомотив» очень четко играл в обороне, не позволяя бросать по воротам: «Блокировали еще на подлете».

При этом Козлов отметил и свою команду, которая билась до конца. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» выбил «Автомобилист», который считался фаворитом в противостоянии.

«Локомотив» в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем серии «Авангард» — ЦСКА. После четырех матчей омичи в ней со счетом 3-1.