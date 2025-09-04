В Минспорта сообщили, когда будет введен жесткий лимит на легионеров в РПЛ
Министр спорта Дегтярев: новый лимит на легионеров в РПЛ введут с 2028 года
Фото: [ФК «Спартак»]
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на полях Восточного экономического форума высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ.
Глава Минспорта сообщил, что лимит «10 легионеров в заявке — 5 на поле» будет введен с сезона 2028/2029. В настоящее время действуют ограничения 13/8. Дегтярев рассказал, что министерство собиралось ужесточить лимит уже с этого сезона, но пошло навстречу клубам.
«Я вижу формат «пять на 10» в 2028 году и плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо, это все разговоры, так сказать, ради разговоров. Государство цель определит. Это однозначно, никаких здесь дискуссий», — заявил Дегтярев.
Ранее главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин назвал лимит на легионеров «злом».