В Москве два травести-клуба могут закрыть за дискредитацию ВС РФ

В Москве могут закрыть два гей*-клуба за дискредитацию российской армии, сообщил Mash. По информации источника, речь идет о барах «Три обезьяны» и «Центральная станция» на Баррикадной и Автозаводской, где накануне артисты со сцены смеялись над военными и пародировали ВДВ.

В клубах регулярно проводятся травести-шоу, в которых мужчины переодеваются в женщин и устраивают танцы, вокальные выступления и стендапы.

По данным Mash, поводом для обращения в полицию стало шоу. Активисты рассказали изданию, что артисты шутят про главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, специальную военную операцию (СВО) на Украины и военнослужащих ВДВ. Кроме того, иногда актеры надевают российскую военную форму и играют роль пьяных солдат.

Подробно о происходящем написал депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. Именно он направил обращение в правоохранительные органы.

В июле в бар «Три обезьяны» нагрянули сотрудники полиции. Тогда посетителей и артистов клуба уложили лицом в пол. Гостей продержали несколько часов внутри заведения. Несмотря на это, бар продолжил работать в обычном режиме на следующий день.

Ранее сообщалось, что в Харькове прошел военный парад ЛГБТ*.

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.