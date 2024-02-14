В Москве экстренно отменили спектакль из-за болезни Добронравова

Спектакль «Ты где-то рядом», в котором в главной роли занят популярный российский актер Федор Добронравов, не состоится ввиду его болезни, сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на источники в Культурном центре ЗИЛ, в котором должно было пройти представление.

Отмечается, что у актера сегодня в среду, 14 февраля, резко ухудшилось самочувствие. Агент Добронравова также подтвердила отмену спектакля.

«Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля [„Ты где-то рядом“]» — рассказали в театре.

Зрителям предложено сдать билеты или пойти на постановку «Танцуй со мной». Информации об отменах следующих спектаклей с участием Добронравова пока не поступало.