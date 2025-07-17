В Москве началось прощание с режиссером Александром Миттой

В Центральном доме литераторов в Москве проходит церемония прощания с Александром Миттой, известным режиссером и народным артистом России, скончавшимся в понедельник, 14 июля, в возрасте 92 лет, сообщил РБК. Почтить память Митты пришли его близкие, коллеги, бывшие студенты и почитатели его таланта. Многие держат в руках букеты цветов.

В фойе дома литераторов установлен портрет Александра Митты. Рядом размещен некролог, кратко описывающий его профессиональный путь и достижения.

О кончине отца Евгений Митта сообщил в социальных сетях в понедельник. Прощание с прославленным деятелем искусства продлится в московском доме литераторов до 14:00.

Александр Митта завоевал всенародную любовь благодаря таким кинокартинам, как «Друг мой Колька!», «Звонят, откройте дверь», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Точка, точка, запятая…», «Сказка странствий», «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда», и ряду других известных работ.

Ранее сообщалось, что известный режиссер и актер Юрий Мороз умер в возрасте 68 лет.