Известный режиссер и актер Юрий Мороз умер в возрасте 68 лет

На 69-м году жизни скончался Юрий Мороз, многогранный деятель искусства, проявивший себя как актер, режиссер, автор сценариев и продюсер. Информацию о кончине предоставил ТАСС анонимный источник, знакомый с ситуацией.

Юрий Мороз появился на свет 29 сентября 1956 года в Краснодоне, что в Ворошиловградской (сегодня Луганской) области. Он получил образование в Школе-студии МХАТ, а затем на режиссерском факультете ВГИКа. С 1979 по 1987 годы он служил актером в Московском театре имени Ленинского комсомола, более известном как «Ленком».

Его первая роль в кино состоялась в дилогии Сергея Герасимова под названиями «Юность Петра» и «В начале славных дел». Зрителям он запомнился благодаря роли Тони в музыкальной постановке «Принцесса цирка».

Как режиссер, он работал над такими сериалами, как «Каменская», «Братья Карамазовы», «Угрюм-река» и многими другими.

Ранее сообщалось, что кинорежиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни.