Известный режиссер и актер Юрий Мороз умер в возрасте 68 лет
ТАСС: умер Юрий Мороз — создатель «Братьев Карамазовых» и «Каменской»
На 69-м году жизни скончался Юрий Мороз, многогранный деятель искусства, проявивший себя как актер, режиссер, автор сценариев и продюсер. Информацию о кончине предоставил ТАСС анонимный источник, знакомый с ситуацией.
Юрий Мороз появился на свет 29 сентября 1956 года в Краснодоне, что в Ворошиловградской (сегодня Луганской) области. Он получил образование в Школе-студии МХАТ, а затем на режиссерском факультете ВГИКа. С 1979 по 1987 годы он служил актером в Московском театре имени Ленинского комсомола, более известном как «Ленком».
Его первая роль в кино состоялась в дилогии Сергея Герасимова под названиями «Юность Петра» и «В начале славных дел». Зрителям он запомнился благодаря роли Тони в музыкальной постановке «Принцесса цирка».
Как режиссер, он работал над такими сериалами, как «Каменская», «Братья Карамазовы», «Угрюм-река» и многими другими.
Ранее сообщалось, что кинорежиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни.