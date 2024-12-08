В Москве провели предпремьерный показ фильма про СВО «Алдан»

В Москве, в Национальном центре «Россия», состоялся предпремьерный показ фильма «Алдан», посвящённого подвигу якутского добровольца в зоне проведения специальной военной операции. Об этом стало известно от РИА Новости.

Перед началом мероприятия его участники, среди которых были представители Народного фронта, жёны военнослужащих и юнармейцы, выразили свои пожелания и тёплые слова для российских бойцов, написав их на флагах. Каждый мог написать письмо солдату, которое затем будет отправлено на фронт.

Как рассказал журналистам перед показом режиссер фильма Дмитрий Кольцов, картина создана при поддержке президента России Владимира Путина.

«Этот фильм создан напрямую с Запорожской областью и Якутией. На встрече с Евгением Витальевичем Балицким поддержан президентом (России Владимиром Путиным — прим. ред.). И сейчас, конечно, очень большое волнение, как пройдет наша предпремьера», — сказал Кольцов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров удалить фонограммы песен фильма «Руки Вверх!».