В НХЛ спрогнозировали, сколько очков наберут Кучеров, Капризов и Овечкин в новом сезоне
Фото: [ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»]
Официальный сайт НХЛ опубликовал свой прогноз относительно лучших бомбардиров сезона 2025/26.
Отмечается, что прогноз основан на целом ряде факторов, включая результаты прошлых лет и даже травматичность игроков.
Первую пятерку бомбардиров, по прогнозам, должен возглавить Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» со 135 очками. Заметно отстанут от капитана «Нефтяников» Нэтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (118) и Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (115). Замкнет пятерку лучших еще один россиянин — форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов (109).
Лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин, которому к старту регулярного чемпионата исполнится 40 лет, по версии сайта, наберет 64 балла.
Напомним, что в двух последних сезонах «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру) выигрывал Никита Кучеров. В сезоне 2024/25 россиянин набрал 121 очко, в сезоне 2023/24 — 144.