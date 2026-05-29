«В нынешнем прайме я подпевал бы эффектнее»: Галкин иронично отреагировал на клип SHAMAN с «поющими иноагентами

Комик-иноагент Максим Галкин*, уехавший из России в 2022 году, не оставил без внимания новый клип певца SHAMAN (Ярослава Дронова), пишет «Лента.ру».

Нашумевшее видео на песню «Россия-мама» вышло 28 мая. По сюжету SHAMAN предстает в образе детектива, который борется с преступниками-иноагентами. В финальной сцене фотографии этих самых иноагентов начинают петь с помощью искусственного интеллекта (ИИ), а сам SHAMAN дирижирует этим хором.

Среди «поющих» оказались и Галкин, и блогер Юрий Дудь*, и журналист Алексей Венедиктов*, и историк Евгений Понасенков*.

Галкин отреагировал на этот клип с иронией. Он написал, что расстроен, потому что в клипе использовали его старую фотографию.

«В нынешнем прайме я подпевал бы эффектнее», — пошутил Галкин.

Он также назвал поющие фотографии иноагентов «доской почета».

Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой покинули Россию в 2022 году. Сейчас пара живет на Кипре.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.