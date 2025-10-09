В округе Ступино откроют новую площадку с тренажерами под открытым небом

В селе Большое Алексеевское городского округа Ступино полным ходом идут работы по созданию современной уличной спортивной площадки. Личный контроль за ходом работ провел глава муниципалитета Сергей Мужальских вместе с депутатами и общественниками.

В настоящий момент готово асфальтовое основание будущего спортивного ядра площадью 200 квадратных метров. Следующий этап — нанесение безопасного прорезиненного покрытия, которое планируется завершить до конца недели. Такой выбор покрытия гарантирует безопасность тренировок для людей всех возрастов.

Комплекс получит разнообразное наполнение для разных видов физической активности. Классическую уличную гимнастику можно будет выполнять на комплексе с лавкой для пресса, вертикальным прессом, канатом, кольцами, тремя турниками и лестницей. Для силовых и кардиотренировок установят современные уличные тренажеры: двухуровневый рукоход, «эллиптический», «гребля», «жим от груси» и «райдер». Инфраструктуру дополнят информационный стенд, лавочки для отдыха и урны. Все оборудование уже закуплено и готово к монтажу.

«Над проектом работала целая команда. Мы выбирали место, руководствуясь тем, что рядом находятся спортивное ядро, школа и Дом культуры. Планируем в будущем организовать в селе спортивные секции», — отметил инициатор создания спортплощадки Павел Лемза.

Полностью завершить работы и открыть площадку для жителей планируется уже в конце октября. Этот объект станет одним из 13 проектов инициативного бюджетирования, реализованных в муниципалитете в этом году, демонстрируя, как совместные усилия власти и общественников меняют к лучшему облик округа.