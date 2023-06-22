В парке Электрогорска запустили познавательные проекты для детей

В зоне отдыха в подмосковном Электрогорске проходит развлекательная программа для юных жителей.

Так, одним из последних мероприятий стала наглядная лекция с элементами мастер-класса «Что растёт в нашем парке?».

Собравшиеся юные исследователи узнали что такое фотосинтез, разгадывали различные тематические кроссворды, а еще попробовали отвары шиповника и липы с цветочным медом. Кроме того, детям рассказали о других различных растениях, которые растут в местном парке и том, какую пользу каждое из них может принести человеку.

Захватывающую программу для юных жителей Электрогорска провела руководитель кружка Дома культуры Ольга Драгальчук.

Отметим, что в парках и общественных зонах Электрогорска регулярно проводят различные активности для юного поколения. Для гостей организуют мастер-классы, познавательные мероприятия, выступления местных творческих коллективов.