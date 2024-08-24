В парке «Культуры и отдыха» поселка Свердловский прошла открытая тренировка по самбо
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В городском округе Лосино-Петровский местное отделение партии «Единая Россия» организовало мастер-класс по самбо в рамках партийных проектов «Za Самбо» и «Детский спорт». Об этом сообщает пресс-служба администрации мцуниципалитета.
Виталий Алексеев, опытный и талантливый тренер, провел для участников не только показательные выступления, демонстрируя мастерство и технику, но и с большим вниманием и терпением объяснил основные приемы и нюансы самбо, делая акцент на важности правильного выполнения движений для достижения успеха в этом виде спорта.
«Это мероприятие стало настоящим праздником для всех, кто интересуется самбо, а также для тех, кто только начинает знакомство с этим захватывающим и динамичным видом спорта», — прокомментировал тренер Виталий Алексеев.
Подчеркнем, что занятия по самбо, организованные в рамках вышеупомянутых партийных проектов, имеют важную социальную цель. Они направлены не только на популяризацию самбо как одного из наиболее интересных и полезных видов спорта, но и на сохранение здоровья подрастающего поколения, а также на продвижение идеи здорового образа жизни среди молодежи.
«Такие проекты — являются надежными проводниками, ведущими нашу молодежь к вершинам спортивного мастерства! Благодаря им мы открываем новые горизонты для развития самбо — исконно русского боевого искусства, которое закаляет тело и дух, воспитывает в наших детях силу, мужество и волю к победе», — прокомментировал координатор партийного проекта «Детский Спорт» Николай Клищ.