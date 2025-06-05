В парке «Победа» Талдомского округа состоялся традиционный фестиваль скандинавской ходьбы в формате «Парада профессий»

Этот яркий праздник, ставший неотъемлемой частью жизни парка, организован совместно с Комплексным центром социального обслуживания и реабилитации «Талдомский».

В этом году фестиваль привлек команды из Талдомского района и близлежащих населенных пунктов.

Поздравить участников и гостей торжества прибыли глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин, председатель совета ветеранов Евгения Страхова, а также заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Наталья Шацкова.

Участники и зрители насладились развлекательной программой, включавшей концертные выступления и зоны с угощениями.

Впервые в истории фестиваля был проведен конкурс «Визитная карточка», продемонстрировавший широту воображения и таланта участников. Команда из Вербилок «Шире шаг» получила заслуженную высокую оценку от компетентного жюри.

Завершением праздника стала торжественная церемония награждения, в ходе которой все команды были отмечены памятными подарками.