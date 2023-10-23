В Подмосковье откроют всесезонную тюбинговую горку

Уже в декабре в Московской области начнет работу первая в регионе всесезонная тюбинговая горка. Она откроется на территории парка Малевича в Одинцовском городском округе.

Вопрос обсуждался на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководством областного Правительства и главами округов. О подготовке новых объектов доложил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Он отметил, что помимо тюбинговой трассы к открытию готовятся и катки.

«В этом году также по поручению Андрея Юрьевича продолжается программа по созданию катков с искусственным льдом», — добавил министр.

Они появятся в Балашихе, Богородском, Наро-Фоминске, Пушкино, Ивантеевке, Коломне и Сергиевом Посаде.

Михаил Хайкин уточнил, что открывать объекты планируется в период с 1 по 15 декабря. Он также обратил внимание глав округов, что необходимо обеспечить работу пунктов проката, доступность других сервисов и услуг, брендинг и создать праздничное настроение.