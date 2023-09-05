В Подмосковье открылась академия прославленного хоккеиста

Юные любители хоккея из Ленинского округа получили возможность попробовать силы на тренировках в Академии, которая носит имя двукратного олимпийского чемпиона Алексея Касатонова.

Первый учебный набор составил свыше 100 мальчиков девочек в возрасте от трех лет до 12-ти. При этом за занятия денег платить не надо. Помимо тренировок на льду, с ребятами будут работать тренеры по ОФП и плаванию.

В церемонии открытия академии приняли участие сам прославленный хоккеист Касатонов, а также глава Ленинского округа Алексей Спасский. Он тепло поздравил с началом работы спортивного учебного заведения юных хоккеистов. Площадка для тренировок подмосковных ребят находится в Щербинке, но, как отметил Спасский, в интересах дела разрабатывается проект базирования академии в Ленинском округе.