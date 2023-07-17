В Подмосковье состоялся забег на сыроварне

В прошлом году был дебют необычного забега по пересеченной местности. Тогда на старт вышло 500 человек. В этот раз участников была намного больше — 700. Среди них были сам Олег Сирота. После финиша он порадовался хорошей погоде, поблагодарил всех, кто помог ему организовать интересное мероприятие и отметил общий позитивный фон.

Одним только забегом креативный сыровар не ограничился. Вдобавок к трейлу он устроил мастер-классы, катание на тракторе и потешные забавы.

Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы за минувшую неделю обеспечили безопасность более 160 мероприятий.