В Подмосковье устроят праздник футбола с участием легендарных игроков
Фото: [Минспорта МО]
Стадион «Спартак» имени Николая Озерова в Щелкове станет местом проведения очередной встречи знаменитых футболистов сборной России и любителей кожаного мяча.
В этом сезоне это будет уже восьмая встреча в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор», сообщает пресс-служба регионального Минспорта. В субботу болельщики вновь смогут насладиться неувядаемым мастерством чемпионов России Дмитрия Аленичева, Егора Титова. Дмитрия Хлестова, Романа Павлюченко и других мастеров. Тренер звездной команды, призер первенств СССР в составе «Спартака» — Валерий Гладилин. В роли комментаторов традиционно выступят коллеги и друзья Олег Жолобов и Виктор Гусев.
В программе праздника, как всегда, открытые тренировки для юных футболистов и матч со сборной любителей Щелкова. Для самых активных болельщиков организаторы приготовили подарки. По окончании матча пройдет розыгрыш лотереи. Вход свободный.
Проект «Выходи во двор» проводится по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье за неделю эвакуировано более трех тысяч автомобилей.
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