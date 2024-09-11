В Подмосковье утвердили предмет охраны Флигеля зимнего сада усадьбы «Горенки»

Культура и спорт

Фото: [Главное управление культурного наследия МО]

В Подмосковье утвердили предмет охраны Флигеля зимнего сада усадьбы «Горенки». Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.

Усадьба расположена на шоссе Энтузиастов в Балашихе. Она была построена в 18-м веке и является объектом культурного наследия федерального значения.

В конце 18-го — начале 20-го веков на территории усадьбы построили два одинаковых флигеля. Позднее западный был переоборудован под главный производственный корпус бумагопрядильной фабрики Волкова. Спустя годы его полностью разобрали и выстроили заново — так, чтобы его фасад зеркально отражал фасад восточного флигеля. Все внутреннее пространство западного флигеля было предназначено для размещения Зимнего сада.

Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить исторический облик здания.

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