В Подмосковье утвердили предмет охраны Флигеля зимнего сада усадьбы «Горенки». Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.

Усадьба расположена на шоссе Энтузиастов в Балашихе. Она была построена в 18-м веке и является объектом культурного наследия федерального значения.

В конце 18-го — начале 20-го веков на территории усадьбы построили два одинаковых флигеля. Позднее западный был переоборудован под главный производственный корпус бумагопрядильной фабрики Волкова. Спустя годы его полностью разобрали и выстроили заново — так, чтобы его фасад зеркально отражал фасад восточного флигеля. Все внутреннее пространство западного флигеля было предназначено для размещения Зимнего сада.

Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить исторический облик здания.