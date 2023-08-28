В Подмосковье выросла посещаемость акции «Ночь кино»

В Подмосковье увеличилась посещаемость акции «Ночь кино». Так, по сравнению с прошлым годом рост составил 45%, сообщили в Минкультуры и туризма Московской области.

В этом году акцию провели на 258 площадках. Мероприятия в ее рамках посетили почти пятьдесят три с половиной тысячи человек. В прошлом году этот показатель составил тридцать шесть тысяч человек.

В рамках акции в Подмосковье показывали самые кассовые отечественные фильмы текущего года, в том числе картины «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник».