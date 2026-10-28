Питание в детстве и долголетие: выводы эксперта

Академик Никитюк: ошибки в питании детей могут сократить жизнь

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Директор ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН Дмитрий Никитюк рассказал, что рацион и пищевое поведение ребенка в детстве могут влиять на продолжительность жизни, сообщает ТАСС.

По данным его центра, хронические нарушения в организации питания в дошкольном возрасте способны снизить ожидаемую продолжительность жизни примерно на 2,5 года. Если неправильная организация питания сохраняется в школьные годы (в течение 11 лет), это может дополнительно сократить жизнь еще на 3 года.

Эксперт подчеркивает, что формировать здоровые пищевые привычки важно с ранних лет — именно в детстве закладывается основа будущего благополучия и долголетия.

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