Разин оценил игру голкипера СКА, вспомнив гол в ворота Филимонова

Разин сравнил вратаря СКА Плешкова с футбольным голкипером Филимоновым

Культура и спорт

Фото: [ХК СКА]

Главный тренер СКА Андрей Разин высказался об игре вратаря армейцев Артемия Плешкова после домашнего поражения от «Торпедо» (3:4), который пропустил решающую шайбу за 14 секунд до финальной сирены.

Петербуржцы уступали со счетом 1:3, сумели в концовке сравнять, но ошибка вратаря предопределила исход матча. Разин встал на защиту Плешкова. Он вспомнил гол, пропущенный вратарем футбольной сборной России Александром Филимоновым в матче с Украиной (1:1), который не позволил россиянам пробиться на Евро-2000.

«Никто не помнит, что он чемпионом становился, но все помнят этот пропущенный гол. Так и здесь. Сегодня нас Плешков во многих ситуациях подтаскивал и оставлял в игре. Но вот эта ошибка — можно сравнить с голом Филимонова — перечеркнула все его старания», — сказал Разин.

Специалист предложил больший акцент делать на положительных вещах. СКА под руководством Андрея Разина проиграл три матча из четырех. Единственную победу с новым тренером армейцы одержали над новосибирской «Сибирью» (6:3).

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