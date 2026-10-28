Трамп резко раскритиковал Обаму на митинге в Техасе
Трамп: Обама был «катастрофой» и «гнилым президентом»
На предвыборном митинге в Техасе президент США Дональд Трамп резко высказался о бывшем главе государства Бараке Обаме, назвав его «катастрофой» и «гнилым президентом», пишет РИА Новости.
Основной мишенью критики стала заключенная при Обаме «ядерная сделка» с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий). По мнению Трампа, соглашение фактически открыло Ирану путь к созданию ядерного оружия.
Кроме того, он напомнил о передаче Ирану $1,7 млрд наличными, описав ситуацию с загрузкой денег в Boeing 757, из которого для этого даже убрали сиденья.
Также Трамп обвинил Иран в том, что именно он ведет войну против Америки с 1979 года, а не наоборот, и подчеркнул, что США не были инициаторами этого противостояния.