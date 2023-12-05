В подмосковной Балашихе открылась выставка знаменитого скульптора и живописца

В балашихинском историко-краеведческом музее открылась выставка «Георгий Алексеев. На изломе эпох». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Георгий Алексеев (1881 – 1951) — художник и скульптор, стоявший у истоков советского искусства. Большую часть жизни прожил в Салтыковке на улице Малая Прудовая. Архив Алексеева является гордостью Историко-краеведческого музея.

В экспозицию выставки вошли работы, документы и личные вещи художника. Выставка открыта до 17 декабря.

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