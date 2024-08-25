В подмосковной Дубне состоялся полумарафон «Большая Волга» в рамках проекта «Суперлига Подмосковья»

Порядка полутора тысяч человек вышли на старт полумарафона «Большая Волга», который состоялся в Дубне в рамках летнего сезона проекта «Суперлига Подмосковья». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в рамках мероприятия участникам были предложены дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Также на событии были организованы и детские старты на 300 и 600 метров для бегунов в возрасте от 4 до 11 лет включительно. Старт полумарафону был дан у памятника самолету-штурмовику ИЛ-2.

«Я в своем городе Сергиевом Посаде в забегах участвую постоянно. В этом году мы приехали в Дубну. Тут все отлично организовано. У нас город с горочками, а здесь вода рядом. Дышать есть чем, трасса проходит через лес, очень атмосферно», — прокомментировал участник из Сергиева Посада Игорь Кочнев.

После финиша участники полумарафона, болельщики и гости смогли прогуляться по набережной им. Менделеева, побывать в аллее Высоцкого, посетить музей археологии и краеведения, музей истории науки и техники ОИЯИ Объединенного института ядерных исследований, а также памятники самолетам Ил-2 и МИГ-25.

Подчеркнем, что участниками полумарафона на различных дистанциях также стали и корпоративные команды: АО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники», IT-компанию «Yadro» и АО «Мособлгаз».