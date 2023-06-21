В подмосковной Ивантеевке устроили яркий цветочный праздник

Традиционный фестиваль «Цветов и цвета» стал ярким и незабываемым событием в Ивантеевке (Городской округ Пушкинский ).

Этот праздник в городе ждут, к нему долго готовятся. Каждому участнику хочется порадовать земляков необычными, оригинальными нарядами. Цветы живые, каждый наряд ручной работы, поэтому в этом деле требуются предельная точность, кропотливость и терпение.

Число участников фестиваля с каждым годом возрастает — на этот раз в городском парке перед многочисленными зрителями под бурные аплодисменты продефилировали 45 представительниц прекрасного пола.

Праздничного настроения присутствующим добавляли выступления творческих коллективов.