В подмосковной усадьбе открываются музыкальные сезоны

В подмосковном имении Плещеево 17 мая пройдет первый концерт-путешествие в письмах Н. Ф. фон Мекк и П. И. Чайковского, посвященный 185-летию композитора — «В поисках Родины».

Чайковский родился и до восьми лет жил в Удмуртии, в Воткинске. Там же он начал играть на фортепиано и сочинять первые мелодии. Писал он и стихи, за что его гувернантка звала «маленьким Пушкиным».

После отъезда из Удмуртии Петр Ильич, состоявшись как величайший композитор и объездив весь мир, так и не обрел постоянного жилья. Но практически до конца жизни он искал такое место — много размышлений об этих поисках открывает переписка композитора с боготворившей его Н. Ф. фон Мекк.

В усадьбе Плещеево во времена фон Мекк музыкальные вечера были регулярны, в усадьбе часто жили музыканты. В 1882 году здесь работал Клод Дебюсси. А осенью 1884 года — Чайковский.