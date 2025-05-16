В подмосковной усадьбе открываются музыкальные сезоны
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В подмосковном имении Плещеево 17 мая пройдет первый концерт-путешествие в письмах Н. Ф. фон Мекк и П. И. Чайковского, посвященный 185-летию композитора — «В поисках Родины».
Чайковский родился и до восьми лет жил в Удмуртии, в Воткинске. Там же он начал играть на фортепиано и сочинять первые мелодии. Писал он и стихи, за что его гувернантка звала «маленьким Пушкиным».
После отъезда из Удмуртии Петр Ильич, состоявшись как величайший композитор и объездив весь мир, так и не обрел постоянного жилья. Но практически до конца жизни он искал такое место — много размышлений об этих поисках открывает переписка композитора с боготворившей его Н. Ф. фон Мекк.
В усадьбе Плещеево во времена фон Мекк музыкальные вечера были регулярны, в усадьбе часто жили музыканты. В 1882 году здесь работал Клод Дебюсси. А осенью 1884 года — Чайковский.
«Нашим первым концертом мы возрождаем музыкальную жизнь в усадьбе и возобновляем регулярную концертную деятельность. Проект назвали «Музыкальные сезоны в усадьбе Плещеево». Проект реализует Подольский краеведческий музей при поддержке Комитета по культуре и туризму администрации г. о. Подольск Московской области и Постпредства Удмуртии в Москве», – рассказал российский оперный и эстрадный певец, солист Подольской филармонии и РОО «Удмуртское землячество», Заслуженный артист Московской области, уроженец Удмуртии Павел Быков.