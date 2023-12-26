В подмосковном музее «Горки Ленинские» объявили о сенсации

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, ученые обратили внимание на публикации Марии Нащокиной, в которых она ставит под сомнение устоявшееся доказательство авторства Федора Шехтеля на основе давних связей архитектора с семьей Морозовых. Нащокина, в частности, опубликовала выдержки из записей воспоминаний Жолтовского, сделанных в кругу его учеников 7 августа 1953 года. «Горки — это тоже я делал. Где Ленин жил — это для Зинаиды Григорьевны Морозовой», сказано в воспоминаниях.

Ученый секретарь музея-заповедника «Горки Ленинские» Борис Власов считает, что авторство Жолтовского может быть подтверждено и элементами фирменного стиля архитектора, и особенностями его биографии. В то же время, признает Власов, все равно остается масса вопросов, которые еще потребуют углубленной исследовательской работы.

Вопрос авторства проекта «Горок Ленинских» всегда вызывал интерес, как в профессиональной среде, так и в общественных кругах. Очевидно, что научная работа откроет новые имена людей, чьими стараниями усадьба приобрела привычный для всех вид и устройство.