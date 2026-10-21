Летающие тарелки зависли над столицей США: что на самом деле появилось в небе Вашингтона

Daily Mail: линзовидные облака над Вашингтоном приняли за НЛО

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Алексей Селиверстов]

Необычные облака в форме огромных летающих тарелок заметили в США над Вашингтоном, после чего в интернете появились заявления о якобы замаскированных инопланетных кораблях, пишет Daily Mail. Однако снимки имеют обычное метеорологическое объяснение: подобную форму способны принимать линзовидные и так называемые шапочные облака.

Один из очевидцев рассказал, что гладкое дискообразное облако около 20 минут практически не двигалось и не меняло форму, а затем исчезло. Такое поведение характерно для линзовидных облаков: они возникают в волнах воздуха и могут казаться неподвижными, хотя воздушные массы постоянно проходят через них.

Другие похожие образования над городом определили как шапочные облака. Они появляются над быстро растущими кучевыми или грозовыми облаками, когда восходящий воздух поднимает влажный слой, который охлаждается и конденсируется в гладкую «шапку».

Уфолог Скотт Уоринг при этом заявил, что облака якобы скрывают инопланетные аппараты, способные маскироваться и даже реагировать на внимание людей. Никаких доказательств этой версии он не представил.

Подобные облака неоднократно становились причиной сообщений о НЛО из-за своей необычно ровной и симметричной формы. В данном случае свидетельств того, что над Вашингтоном находился физический летательный аппарат неизвестного происхождения, также нет.

иностранная пресса

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