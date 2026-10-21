«У нее не хватает силенок»: Роднина заявила, что тренерский штаб должен пересмотреть программу подготовки Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с РИА Новости заявила , что новому тренерскому штабу Камилы Валиевой нужно совершенно иначе выстроить план подготовки спортсменки.

Фигуристка Камила Валиева на днях вернулась в группу Этери Тутберидзе. До этого она больше года занималась у тренера Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки «Наши надежды».

«Камила здорово выросла и, естественно, набрала вес. Я не говорю, что она толстая, но у нее масса тела прибавилась за счет роста. Да, она практически не потеряла технику, но у нее совершенно нет выносливости, у нее не хватает силенок для того, чтобы откатать программу», — указала Роднина.

Знаменитая фигуристка подчеркнула, что если спортсменка не готова физически, то она и в психологическом плане начинает «лететь». Поэтому тренерский штаб Тутберидзе срочно должен внести коррективы в подготовку.

Ранее сообщалось о том, что призовые для фигуристов на этапах Гран-при России урезали в два раза.