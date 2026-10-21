Подмосковные ушуисты завоевали 12 наград на чемпионате и первенстве России

Подмосковные спортсмены завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве России по ушу, которые прошли с 14 по 18 октября в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили в дисциплине саньда – полноконтактные поединки на помосте с использованием ударной и бросовой техник. Так, в ходе чемпионата первое место заняла Виктория Крюкова (до 70 кг, Люберцы), второе - Ирина Трутнева (до 52 кг, Подольск) и Екатерина Вальчук (до 75 кг, Домодедово). На третьем месте оказались Нурудин Махмудов (до 75 кг, Люберцы), Вадим Макшанов (до 80 кг, Люберцы), Сергей Захаров (до 70 кг, Пушкино) и Амин Рамазанов (до 90 кг, Люберцы).

В первенстве лучшими стали Ярослав Жевлаков (юниоры 16-17 лет, до 70 кг, Люберцы), Абдулзагид Магомедов (юниоры 18-20 лет, до 70 кг, Люберцы) и Екатерина Минеева (юниорки 16-17 лет, до 52 кг, Люберцы). Серебряным призером оказалась Полина Потанина (юниорки 16-17 лет, до 56 кг, Люберцы), бронзовым - Дмитрий Кулебякин (юниоры 16-17 лет, до 65 кг, Люберцы).

В общекомандном зачете сборная области заняла второе место как в чемпионате, так и в первенстве России, их провели в рамках федеральной программы «Спорт России».

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