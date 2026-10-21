«Другая форма любви»: Костенко оправдала Тарасова за сдержанность в шоу «Ставка на любовь»

Зрители шоу «Ставка на любовь» сочли 39-летнего бывшего футболиста Дмитрия Тарасова чересчур сдержанным и почти безэмоциональным. В соцсетях поднялся настоящий бунт — поклонникам не хватило «теплого» проявления чувств со стороны спортсмена. На критику отреагировала его 32-летняя жена Анастасия Костенко, пишет Teleprogramma.org.

Костенко встала на защиту супруга и предложила аудитории взглянуть на их союз под другим углом.

«Не все, что выглядит непривычно, является проблемой. Иногда это просто другая форма любви», — отметила Анастасия.

Затем Костенко показала фрагмент «обнимашек», которых не хватило зрителям. Она напомнила, что аудитория видит лишь несколько минут эфира, а их семья существует уже много лет. Сам Тарасов, комментируя шумиху вокруг себя, коротко обозначил свою позицию фразой «Я таков, какой я есть».

Костенко добавила, что в их паре действуют свои законы, и обоих партнеров такой уклад полностью устраивает. Для семьи важен не шаблон с бурными признаниями, а то, что их «язык любви» работает.

Ранее сообщалось, что Анастасия Костенко едва не сорвала съемки шоу «Ставка на любовь».