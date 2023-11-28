В подмосковном Подольске с большим успехом прошел концерт певицы Ольги Шаляпиной

В рамках фестиваля «Агафонниковские вечера» в Подольске состоялся большой творческий вечер заслуженной артистки России Ольги Шаляпиной.

Концертный зал окружной администрации не смог вместить всех желающих. Вместе с Ольгой Шаляпиной на сцену выходила лауреат международных конкурсов Екатерина Николаева. В сопровождении инструментальных подольских ансамблей были исполнены давно полюбившиеся всем романсы. Артистам устроили овацию.

Как отметила Ольга Шаляпина, ее переполняют эмоции - у романса нет границ, его могут исполнять даже дети.

Заниматься вокалом певица начала в музыкальной школе № 1, которая носит имя местной творческой династии Агафонниковых. В настоящее время Ольга Шаляпина является солисткой Подольской филармонии.

⁣⁣Добавим, в субботу пройдет заключительный концерт фестиваля, который даст академический хор. Организаторы сделали вход для зрителей свободным.