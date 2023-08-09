В подмосковном Воскресенске прошел фестиваль ремесленников

В этот день можно было почувствовать себя ткачом, керамистом, художником, дизайнером мыла и представителем еще многих редких профессий. Секретами мастерства с гостями фестиваля делились мастера из мастерских Орехова-Зуева. Теоретическая часть интересно дополнялась практическим делом. Посетители усадьбы с большим интересом участвовали в творческих процессах. Уникальные ткацкие, гончарные, декоративные изделия можно было приобрести на ярмарке.

Устроители фестиваля позаботились и о разнообразной программе для самых маленьких гостей. Дети в ходе открытых уроков с помощью мастеров создавали различные изделия и сувениры.