В подмосковных Химках открылась выставка художников-маринистов

Каждая картина посвящена водной стихии в ее естественной среде — морях и океанах. Как отметил куратор выставки, художник Александр Перфилов, в экспозиции представлены 23 работы. Чтобы передать красоту и мощь водной стихии, художники используют разнообразные техники — масло, акрил, акварель и графику.

Выставка продлится до 17 декабря. Вход бесплатный.

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