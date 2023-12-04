В подмосковных Химках открылась выставка художников-маринистов
Фото: [Пресс-служба городского округа Химки]
В химкинской арт-галерее «Мост» открылась художественная выставка «Вода».
Каждая картина посвящена водной стихии в ее естественной среде — морях и океанах. Как отметил куратор выставки, художник Александр Перфилов, в экспозиции представлены 23 работы. Чтобы передать красоту и мощь водной стихии, художники используют разнообразные техники — масло, акрил, акварель и графику.
Выставка продлится до 17 декабря. Вход бесплатный.
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