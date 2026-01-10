В Подольске метают ножи: стартовал двухдневный спортивный турнир

На старт вышли порядка 50 юных участников в возрасте от 12 до 17 лет. Во второй день турнира к борьбе за награды присоединились взрослые метатели. В рамках состязаний каждый спортсмен выполняет десять серий бросков, в каждой из которых ему необходимо метнуть три ножа. Суммарный максимальный результат, который можно показать за все попытки, составляет 600 баллов. Победу в турнире одерживает участник, набравший наибольшее количество очков по итогам всех этапов.

«Спортивное метание ножа — молодой и стремительно развивающийся вид спорта. Сегодня он представлен уже в 76 регионах нашей страны, а число занимающихся превышает 60 тысяч человек. Это лишь начало большого пути, и мы уверены, что впереди новые вершины и яркие победы!» – сказал вице‑президент Общероссийской федерации спортивного метания ножа Александр Фроловский.

По завершении первого соревновательного дня организаторы провели церемонию награждения победителей, которые получили памятные медали.

