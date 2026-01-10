В Подольске прошел открытый новогодний турнир по шахматам

В Подольске в Спортивном комплексе «Труд» прошел открытый новогодний турнир по шахматам, его участниками стали 40 человек возрастов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Турнир проводился по швейцарской системе и включал в себя семь туров, контроль времени — 10 минут на партию с добавлением пяти секунд на ход. Организатором мероприятия выступила спортивная школа олимпийского резерва «Пахра».

«Моя цель на турнире — попасть в пятерку сильнейших. Недавно я вошла в топ‑20 на юниорском первенстве Азии в Бангкоке. Шахматы со мной уже ровно половину жизни», – поделилась 14‑летняя подольская шахматистка Татьяна Клюева.

Победители получили кубки в шести категориях: среди ветеранов, школьников, разделенных на несколько возрастных групп, а также отдельно среди женщин.

