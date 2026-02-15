В Подольске провели турнир по русскому жиму в честь Дня защитника Отечества

В спортивном комплексе «Подолье» в преддверии Дня защитника Отечества царила атмосфера здорового соперничества и железа. Открытый турнир по русскому жиму собрал 30 участников, чей возрастной разброс впечатлил даже бывалых болельщиков: на помост выходили спортсмены от 15 до 54 лет. Организаторы подготовили семь номинаций, чтобы каждый мог найти вес по силам.

Для младшей возрастной группы до 18 лет предусмотрели жим штанги весом 40 кг в двух весовых категориях. Женщины и девушки состязались с весами 25 и 35 кг, доказывая, что красота и сила вполне совместимы. Мужчины боролись за победу в категориях 55, 75 и 100 кг, выжимая из себя максимум повторений.

Самым юным участником турнира стал 15-летний Максим Новиков, ученик 8-го класса школы №12.

«Мне 15 лет, учусь в 8-м классе школы №12. Раньше занимался легкой атлетикой, а сейчас уже полтора года хожу в зал. Сегодня в своей категории я сделал 56 повторений со штангой весом 40 килограммов», — поделился результатом самый юный участник турнира Максим Новиков.

Такая выносливость обеспечила Максиму почетное второе место в категории юношей.

Особое внимание зрителей привлекли женские зачеты — на помост вышли шесть участниц, которые сражались за победу с не меньшим азартом, чем мужчины. Болельщики активно поддерживали спортсменок, а судьи фиксировали каждое повторение.

Итоги открытого турнира по русскому жиму распределились следующим образом:

Юноши (штанга 40 кг):

1 место - Кирилл Уганов;

2 место - Максим Новиков;

3 место - Федор Жуковский.

Мужчины (штанга 55 кг):

1 место - Евгений Литвинов;

2 место - Александр Шамелов;

3 место - Артур Бондарев.

Мужчины (штанга 75 кг):

1 место - Арсений Чаивитин;

2 место - Евгений Филипповский;

3 место - Данила Гаврилов.

Мужчины (штанга 100 кг):

1 место - Николай Смирнов;

2 место - Сергей Рунов;

3 место - Евгений Литвинов.

Женщины (штанга 25 кг):

1 место - Марина Жарова;

2 место - Алина Фролова;

3 место - Марина Копаева.

Женщины (штанга 35 кг):

1 место - Марина Гаршина;

2 место - Виктория Щекланова;

3 место - Алина Фролова.

По итогам соревнований победители и призеры получили заслуженные награды: кубки, медали и грамоты. Турнир в «Подолье» еще раз подтвердил: русский жим — это спорт для всех, независимо от возраста и пола. Главное — желание работать над собой и чуточку упрямства, чтобы штанга покорилась именно тебе.