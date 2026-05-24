Альпинист Яковенко раскрыл сроки эвакуации тела Наговицыной с Пика Победы

Профессиональный альпинист Александр Яковенко высказал предположение о вероятности эвакуации тела Натальи Наговициной с Пика Победы. Об этом сообщают средства массовой информации.

Тело погибшей спортсменки располагается на отметке свыше семи тысяч метров. В августе предыдущего года Наговицина получила перелом ноги, после чего утратила возможность самостоятельно спуститься с вершины. Некоторое время она оставалась в палатке, однако позднее перестала подавать признаки жизни.

По словам Яковенко, рассматривать вопрос о проведении поисково-спасательной миссии станет возможным не раньше июля или августа, когда стартует сезон восхождений. Государственные аварийно-спасательные отряды, напоминает собеседник СМИ, не имеют возможности действовать на столь большой высоте и не осуществляют эвакуационные работы в подобных обстоятельствах, так как риск для жизни персонала в данном случае является критическим.

Даже высококвалифицированные специалисты из частных экспедиций иногда сталкиваются с неудачами при выполнении таких задач, подчеркивает эксперт.

Ранее сообщалось о том, что подписчики Рустама Набиева отреагировали на его восхождение на Эверест на руках.