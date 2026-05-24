«Европейский десерт уходит в минус». Объём экспорта сладостей из ЕС в Россию за год снизился на треть

За последние шесть месяцев ввоз кондитерских изделий из стран Евросоюза в Россию уменьшился на 33%. Об этом со ссылкой на данные европейского статистического ведомства (Евростат) сообщает РИА Новости.

Согласно сведениям источника, в марте текущего года денежный объем экспорта сладкой продукции из ЕС в РФ составил 52,6 миллиона евро (эквивалент примерно 4,3 миллиарда рублей). В результате годовое снижение поставок достигло 33%, а месячное — 22%.

Основными позициями, которые Россия продолжает закупать у европейских производителей, остаются шоколад, мучные кондитерские изделия и десерты, не содержащие какао-бобов. При этом по результатам первых трех месяцев 2026 года наша страна импортировала из Евросоюза сладостей на общую сумму 185,2 миллиона евро (порядка 15,2 миллиарда рублей). Это на 11% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что 6 компаний из Подмосковья стали участниками международной выставки в Китае.