Конец эпохи ибупрофена: ученый представил альтернативу привычным обезболивающим

Американские ученые доказали эффективность разворота стопы при остеоартрозе. Индивидуальный подбор шага снижает боль сопоставимо с приемом сильных лекарств. Работа опубликована в журнале The Lancet Rheumatology, пишет Газета.ру.

Лечение остеоартроза шагами: новая методика коррекции походки от американских ученых

Группа исследователей из Университета Юты, Нью-Йоркского университета и Стэнфордского университета провела клиническое исследование, доказавшее высокую эффективность индивидуальной коррекции ходьбы в терапии дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Результаты научной работы, опубликованные в авторитетном профильном издании The Lancet Rheumatology, демонстрируют, что контролируемое изменение биомеханики движений способно существенно снизить болевой синдром при остеоартрозе коленного сустава, а также затормозить процессы деструкции хрящевой ткани.

Согласно медицинской статистике, с проявлениями остеоартроза сталкивается почти каждый четвертый житель планеты в возрасте старше 40 лет. Традиционные терапевтические протоколы сегодня ограничены купированием симптомов с помощью анальгетиков, а при терминальных стадиях — проведением высокотехнологичной операции по эндопротезированию (замене) сустава.

Персонализированный подход против универсальных шаблонов

Основой предложенного американскими учеными метода стало направленное изменение угла постановки стопы во время движения. В ходе экспериментов выяснилось, что универсального ортопедического правила для всех пациентов не существует:

Инверсия (носки внутрь): части добровольцев для снижения давления на колено помог легкий разворот стоп во внутреннюю сторону.

Эверсия (носки наружу): другой группе пациентов потребовалось противоположное терапевтическое движение — разворот стоп во внешнюю сторону.

В клиническом исследовании приняли участие 68 добровольцев с подтвержденным остеоартрозом внутренней части коленного сустава легкой и умеренной степеней тяжести. На старте проекта всем участникам провели высокопольную магнитно-резонансную томографию (МРТ) и комплексный компьютерный анализ походки с помощью высокоточных датчиков давления и оптических систем захвата движений. Это позволило рассчитать индивидуальный угол постановки ноги для каждого человека.

Результаты годового мониторинга и сравнение с анальгетиками

Участников разделили на две равные группы. Первая получила персонализированные рекомендации, а вторая (группа плацебо) двигалась с сохранением своего естественного угла стопы. В течение шести недель пациенты обучались новому паттерну ходьбы с помощью специальных манжет на голень, оснащенных вибрационной обратной связью, а затем практиковали методику дома не менее 20 минут ежедневно.

Повторные снимки МРТ также подтвердили объективное замедление темпов деградации хрящевых структур у пациентов из основной группы. Авторы работы строго предупреждают, что методику категорически запрещено применять самостоятельно в домашних условиях без контроля специалистов. Ошибочный подбор угла разворота ноги способен не уменьшить, а кратно усилить патологическую нагрузку на колено, ускорив разрушение сустава. В перспективе ученые планируют адаптировать технологию для внедрения в широкую практику с использованием носимых смарт-устройств.