В Подольске завершился фестиваль «Короли дворовых площадок»

На стадионе школы №24 в Подольске прошел девятый, заключительный этап летнего фестиваля футбола «Короли дворовых площадок» среди команд возрастной группы U15 (2011 год рождения и младше). Победителем турнира стала местная команда «Астрал Jr.», которая уверенно переиграла всех соперников по круговой системе.

Летний сезон дворового футбола в Подольске завершился финальным турниром для юных спортсменов. На поле школы №24 встретились четыре команды возрастной категории U15, каждая из которых представляла свой двор или микрорайон города. Соревнования прошли по круговой системе в формате «один вратарь + пять полевых» — каждый коллектив сыграл с каждым.

Все матчи получились напряженными, но лучший результат показала команда «Астрал Jr.» из Подольска, заслуженно забравшая главный кубок заключительного этапа. Фестиваль «Короли дворовых площадок» традиционно дает юным футболистам возможность проявить себя и провести яркое лето в спортивной борьбе. Организаторы поздравили победителей и поблагодарили всех участников за игру.