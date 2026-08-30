Один вид диеты оказался самым эффективным для борьбы с жиром в печени

Исследование Университета штата Вашингтон показало, что кетогенная диета с низким содержанием углеводов наиболее эффективно снижает долю жира в печени и повышает чувствительность ее клеток к инсулину. Ученые сравнили три популярных рациона и пришли к выводу, что кето-диета не только ускоряет похудение, но и может служить профилактикой стеатоза — опасного нарушения, ведущего к циррозу. Об этом пишет ТАСС .

Ученые под руководством доцента WashU Макса Петерсена провели масштабное сравнение трех диет: кетогенной, средиземноморской и растительной с низким содержанием жиров. В эксперименте участвовали шесть десятков добровольцев с лишним весом, которых случайным образом разделили на группы. Каждая получала готовые наборы продуктов, а исследователи отслеживали изменения в организме, включая состояние печени.

Целевой показатель — снижение массы тела на 10%. Быстрее всех с задачей справилась кето-группа: результат достигнут за 4,6 месяца. У последователей средиземноморской диеты ушло 5,4 месяца, у растительной — 5,1 месяца. Но главное различие — влияние на печень. Кетодиета снизила уровень глюкозы в крови на 20% (против 8% у других групп), уменьшила долю жира в печени на 67% (против 45%) и повысила чувствительность клеток к инсулину в 2–3 раза.

Петерсен подчеркнул, что около 75% людей с лишним весом страдают от стеатоза — накопления жира в клетках печени, которое может привести к хроническому воспалению, фиброзу и циррозу. Результаты исследования показывают, что кетодиета с низкой долей углеводов может стать эффективным инструментом для предотвращения таких осложнений. Ученые продолжат изучать механизмы влияния рациона на метаболизм печени.