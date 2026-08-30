Двое россиян погибли после употребления алкоголя

В Тыве два человека погибли и еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии после употребления спиртосодержащей жидкости. По данным регионального МВД, на которые ссылается РЕН ТВ , пострадавшие приобрели спирт накануне вечером. На месте работает следственно-оперативная группа.

Трагедия произошла в Тыве — два человека скончались от острой интоксикации, еще двое доставлены в больницу с признаками тяжелого отравления. Об этом 30 августа сообщили в региональном управлении МВД. Состояние пострадавших медики оценивают как тяжелое.

По предварительным данным, тувинцы отравились спиртом, купленным накануне. Правоохранители создали следственно-оперативную группу, которая устанавливает все обстоятельства происшествия и выясняет происхождение опасной жидкости. Назначены необходимые экспертизы. Подробности о качестве и марке спирта пока не раскрываются.