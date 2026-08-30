В Химках с начала года провели почти 90 личных приемов для ветеранов СВО

С начала года в химкинском отделении Ассоциации ветеранов СВО провели 89 личных приемов, в ходе которых бойцы и их семьи получают помощь по социальной адаптации, медицинской реабилитации и трудоустройству. За это время к братству присоединились 117 человек. Работа продолжается — прием ведется ежедневно по будням, уведомляет администрация округа Химки в официальном телеграм-канале.

Личные встречи остаются ключевым форматом работы местного отделения Ассоциации ветеранов СВО в Химках. С января по август представители организации провели 89 таких приемов. К движению присоединились 117 новых участников.

На встречах заявителям помогают решать самые насущные вопросы: от оформления статуса ветерана и получения образования до трудоустройства и медицинской реабилитации. Среди самых частых тем — зачисление в отделение, консультации о доступных мерах поддержки и участие в патриотических проектах.

Приемы проводят руководитель отделения Александр Александров и его помощник, член отделения Владислав Степушин. «Для нас важно, чтобы герои и их близкие своевременно получали необходимую помощь. Личные приемы помогают открыто обсудить вопросы и найти решения», — подчеркнул Александров.

Отделение расположено на улице Пролетарской, дом 1, и работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Прием продолжается — ветераны и члены их семей могут обратиться за поддержкой в любое рабочее время.